Nicola Zingaretti, sono positivo a coronavirus

“Anche io ho il coronavirus. Sto bene, è stato scelto l’isolamento domiciliare”. Lo annuncia Nicola Zingaretti in un video su Facebook. “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”, scrive il segretario del Pd nel post abbinato al filmato.

“E’ arrivato. Anche io ho il coronavirus. Sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutte e per tutti. Sto bene, quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente. Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni. La Asl sta contattando le persone che in questi giorni sono state più vicine al lavoro per i colloqui del caso”, dice Zingaretti nel video. “Ho sempre detto ‘niente panico, combattiamo’.

Quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile. E combatto, com’è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il paese”, conclude.