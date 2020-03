Schegge di vetro tra la salsa pronta, Ministero della Salute segnala il richiamo

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo per le bottilie di salsa di pomodoro datterino da 330 grammi, con il numero di lotto D304/19 a marchio IPER Montebello S.p.A., con data di scadenza 31-10-22 e 31-12-22, a causa della possibile presenza di vetro.

La salsa pronta è prodotta da Bottega Di Sicilia srl con sede dello stabilimento a Vittoria, in provincia di Ragusa, alla C.da Capraro.

Come riporta l’avviso del Ministero, datato 4 marzo ma pubblicato oggi giovedì 5 marzo, il richiamo si è reso necessario a causa della possibile presenza di vetro nelle bottiglie. Come sempre in questo casi il produttore ha già provveduto al rituro dagli scaffali dei negozi delle confezioni invendute ma per chi avesse già acquistato alcune bottiglie del lotto interessato è pregato di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita.