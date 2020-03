Si maschera da cespuglio per sfuggire a controllo anti Covid-19 – VIDEO

Ai tempi del Covid-19. I residenti di Stevenage in Inghilterra hanno filmato il metodo ingegnoso del loro vicino per sfuggire alla quarantena. Come mostrano le immagini, quest’ultimo si è travestito da cespuglio per evitare i controlli delle forze dell’ordine, probabilmente approfittando della giornata di sole.

Nicholas Murray e Madeline Mai-Davies, una giovane coppia inglese, con stupore e incredulità, affermano di avere ripreso l’uomo che correva lungo la strada, vestito dalla testa ai piedi da cespuglio. Meglio travestirsi che multato dalla polizia.