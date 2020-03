Spesa sospesa a Matera: ecco le modalità

Anche a Matera è partita la solidarietà nei confronti dei più bisognosi. Nel piccolo supermercato SUPEREMME di via Lucana, grazie a Paolo Irene che ha organizzato questo sistema di spesa sospesa, unica nel suo genere, si sta concretizzando un meccanismo di auto aiuto che parte dal basso.

La solidarietà va copiata, modificata secondo le esigenze e le possibilità territoriali, divulgata senza timore, ma soprattutto VA ATTUATA. Inoltre, per coloro che oltre ad essere in difficoltà economiche, sono impossibilitati a spostarsi, gli Angeli del Carro, (il gruppo che si occupa di difendere il Carro trionfale durante la festa patronale di Maria SS. della Bruna), si sono offerti per portare la spesa a domicilio. Questo é il momento di restare uniti, anche se distanti fisicamente. Nel video Paolo Irene spiega come poter usufruire dei beni alimentari offerti dai cittadini Solidali.