Balenottera di 20 metri avvistata al largo dell’isola d’Elba. VIDEO

Una balena è stata ripresa in un video dalla Guardia Costiera. Nel filmato che dura poco meno di un minuto, il mammifero nuota indisturbato nelle acque al largo dell’isola d’Elba, poi fa partire lo spruzzo di acqua dallo sfiatatoio, un classico comportamento dei cetacei.

Il viaggio delle balene da Lampedusa al Santuario Pelagos

“Pasqua – si legge sulla pagina Facebook della Guardia Costiera – ci ha regalato un incontro davvero speciale. A largo dell’isola d’Elba l’elicottero Nemo in pattugliamento, ha avvistato una balenottera di circa 20 metri. Questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa e giungono in 5-7 giorni nel Santuario Pelagos”. Il Santuario Pelagos è un’area marina di 87.500 km quadrati che nasce da un accordo tra l’Italia, il Principato di Monaco e la Francia, le cui acque sono interessate, per la protezione dei mammiferi marini che lo frequentano.