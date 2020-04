Clima, rinviata la COP26 di Glasgow. Greenpeace: «Ora governi raddoppino gli sforzi per contrastare crisi sanitaria ed emergenza climatica»

«L’obiettivo dei governi deve essere ora come ora quello di prendersi cura dei propri cittadini, di stabilizzare la situazione e ricostruire, e tutto questo deve essere fatto in modo da creare un mondo più giusto e attento alla tutela del clima, perché la salute ambientale e il nostro benessere dipendono l’una dall’altro», dichiara Jennifer Morgan, Direttrice esecutiva di Greenpeace International, commentando il rinvio della COP26 , inizialmente prevista per il prossimo novembre a Glasgow, in Scozia.

«La sospensione della COP26 dovrebbe far sì che i governi raddoppino gli sforzi per intraprendere una via più verde e più giusta nella gestione di questa crisi sanitaria e dell’emergenza climatica. Tornare al “business as usual” sarebbe del tutto inaccettabile.

Questa pandemia dimostra che ci sono enormi lezioni da imparare sull’importanza di ascoltare la scienza e sulla necessità di un’azione collettiva globale urgente», conclude Morgan.