Coronavirus, Brasile registra 1.222 casi in un giorno e supera 10.000 contagi

Il Brasile ha registrato 1.222 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, portando il numero dei contagiati oltre 10.000, mentre ha confermato altri 73 decessi, facendo salire il bilancio delle vittime a 432. A renderlo noto il ministero della Salute, secondo il quale il numero di casi positivi di Covid-19 ha raggiunto 10.278. Il Brasile si consolida così come il paese latinoamericano attualmente più colpito dalla pandemia.

Finora, solo due stati non hanno confermato i casi di coronavirus, Acre e Tocantins, mentre San Paolo continua a essere lo stato con il maggior numero di infezioni, con 4.466 casi confermati e 260 decessi, seguito da Rio de Jainero. La gestione dell’emergenza del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in questa situazione è stata molto criticata. Questo venerdì, l’Associazione brasiliana giuristi per la democrazia (Abjd) ha denunciato il presidente dinanzi al Tribunale penale internazionale dell’Aia per i crimini contro l’umanità a causa dalla sua “irresponsabile” risposta alla pandemia di coronavirus.