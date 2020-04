Coronavirus, sequestrate 1.500 confezioni gel a Reggio Calabria

I carabinieri del Nas di Reggio Calabria e del Comando Provinciale hanno sequestrato negli ultimi giorni oltre 1.500 confezioni di “gel igienizzanti antibatterici” prodotti e offerti in vendita senza la prevista autorizzazione ministeriale. Tre legali rappresentanti di attività commerciali sono stati denunciati.

I controlli sono stati effettuati presso centri commerciali e attività all’ingrosso di Reggio Calabria e provincia. I prodotti sequestrati, “essenzialmente cosmetici”, spiega il Comando Provinciale, “vantavano azioni di contrasto a batteri e ‘virus'”.

Prodotti sequestrati “essenzialmente cosmetici”

I tre legali rappresentati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di “frode nell’esercizio nel commercio e mancanza di autorizzazione nell’immissione in commercio di biocidi”. Nella nota il Comando Provinciale sottolinea che l’autorizzazione da parte del ministero della Salute è necessaria in quanto assicura che i prodotti, prima di essere immessi in commercio, vengano sottoposti a una preventiva valutazione che ne garantisca la sicurezza e l’efficacia nelle condizioni di uso indicate e autorizzate.