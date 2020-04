Gatti in coma etilico, cani ustionati con la candeggina: i veterinari mettono in guardia contro la disinfezione degli animali

Il periodo senza precedenti in cui stiamo vivendo sta spingendo alcune persone a fare qualsiasi cosa, specialmente con i loro animali domestici. I veterinari dell’Alta Savoia in Francia lanciano l’allerme: “Abbiamo ricevuto gatti in coma etilico dopo essere stati lavati con gel idroalcolico. Ci sono stati anche avvelenamenti e ustioni sulla pelle dovuti all’uso di disinfettanti su cani e gatti ”, afferma la dottoressa Charlotte Piquet, veterinaria a Sciez, in Francia Bleu.

Le domande sorgono molto regolarmente dai proprietari di animali domestici. “Ci viene chiesto: come posso disinfettare il mio animale quando torno da un passaggiata? Cosa dovrei mettere sulla sua lingua perché ha leccato tutto il pavimento? Cosa devo mettere in piedi o con cosa posso pulirlo?”. Il più delle volte, la gente pensa alla candeggina o alla soluzione alcolica. Il primo pericolo sono le ustioni, per contatto o in seguito quando l’animale si lecca il mantello. E poi ci sono rari casi di coma etilico, con un animale completamente ubriaco dopo aver ingerito alcol. Non lavare i tuoi animali con prodotti corrosivi ”.

L’ufficio veterinario dove lavora Charlotte Piquet ha pubblicato un messaggio sui social network, ricordando che è “inutile pulire il tuo cane dopo essere tornato da una passeggiata”. “Se vuoi ancora lavargli le zampe, usa acqua, sapone adatto e risciacqua accuratamente”, aggiunge. Inoltre, l’agenzia sanitaria ANSES e l’Organizzazione per la salute degli animali (OIE) considerano “improbabile” la trasmissione del virus attraverso gli animali. L’Accademia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda tuttavia ai proprietari di “rafforzare le solite misure” lavandosi regolarmente le mani quando si prendono cura dell’animale e non “lascino che si lecchi il viso”.