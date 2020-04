Ilaria Capua, in autunno rischio seconda ondata

Secondo la viriloga Ilaria Capua, potrebbe esserci un rischio concreto di una seconda ondata di coronavirus il prossimo autunno.

“Potrebbe svilupparsi, specialmente se la cosiddetta immunità di gregge non è in grado di arginare la diffusione del virus. Sostanzialmente, stiamo cercando di arrivare a far circolare il virus sotto traccia, come era all’inizio. Possiamo cercare di rallentare il contagio osservando le misure e controllare l’immunità di gregge”.

“Spero si arriverà a un equilibrio in cui l’immunità di gregge rallenterà ulteriormente la circolazione. Per l’autunno, in particolare in alcuni parti d’Italia e del mondo in cui il virus non ha circolato molto, credo ci possano essere recrudescenze, anche importanti. Per questo è importante avere un quadro della sieropositività della popolazione italiana”, ha aggiunto la Capua.