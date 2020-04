L’olio di pistacchio, disseta la pelle secca: Ecco tutti i benefici

L’olio di pistacchio è un prodotto ancora poco conosciuto che però ha ottime proprietà antirughe per la pelle. Riccho di antiossidanti e acidi grassi benefici, restituisce tono ed elasticità a tutto il corpo. E’ anche un’ottima base per preparazioni dermatologiche naturali.

L’ olio di pistacchio si ottiene per spremitura a freddo dei semi, freschi o previamente sottoposti a leggera tostatura. Limpido e consistente, di color verde intenso, con la sua fresca fragranza di pistacchio e il sapore morbido e fruttato, l’olio di pistacchio è ricco di acidi grassi essenziali mon e polinsaturi (circa il 60%).

Il suo punto di forza risiede nel suo incredibile contenuto di antiossidanti e sali minerali: β-carotene, luteina e tocoferoli, così come calcio, ferro, fluoro, magnesio e potassio, sono presenti in concentrazioni maggiori rispetto a quelle di altri oli. Un vero tesoro di nutrienti che può essere sfruttato nell’alimentazione oppure assorbito per via epidermica.

Eccone la composizione: il 3,9% da acqua, 20% da proteine, 27% da carboidrati, 3% da ceneri, 10% da fibre,7,60 da zuccheri e per l’1,5% da amido.

Discreta la presenza di minerali, tra cui annoveriamo: calcio, fosforo, potassio, ferro, zinco, magnesio,manganese, fluoro e rame. Contiene la vitamina A, le vitamine B1, B2, B3, B5, B6, la vitamina C e la vitamina E.

Non mancano gli aminoacidi quali l’arginina, l’acido aspartico e l’acido glutammico sono quelli presenti in maggior quantità, a seguire troviamo la fenilalanina, la serina e la valina.

Ha un alto contenuto di acidi grassi polinsaturi, e’ ricco di acido linoleico e alfa linoleico che gli attribuisconoforti proprietà antiossidanti e proprietà rigeneranti dello stato superficiale dell’ epidermide.

Nella tradizione erboristica e cosmetica è utilizzato per la rigenerazione dei tessuti.

L’olio di pistacchio, velocizza il processo di ricambio cellulare.

E’ dunque particolarmente indicato per le pelli molto secche e sensibili, di quelle che al vento si arrossano subito e per chi sta tanto in acqua, ad esempio chi fa nuoto e si dissecca con il cloro. Si assorbe facilmente.

Utilizzi: ottimo per ogni trattamento della pelle, stimola i processi di rigenerazione dei tessuti e lascia la pelle del viso e del corpo liscia e vellutata. Aiuta a mantenere l’idratazione, in particolare di gambe e piedi. Se poi lo si usa coem maschera ha la qualità di illuminaee la pelle spenta. Chi ha questo problema, troverà nell’olio di pistacchio un cosmetico efficace e difficile da abbandonare. In Italia è poco conosciuto, è in realtà un prodotto di bellezza utilizzato da migliaia di anni in Medio Oriente.

Ha spiccate proprietà antibatteriche, antiossidanti e rigeneranti sulle cellule dell’epidermide e anche in questo caso viene consigliato per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (smog, luce solare) e per nutrirla a fondo.

Inoltre è la soluzione ideale per pelli secche, molto secche o che si arrossano con facilità. Lascia la pelle nutrita e setosa ed indicato per la secchezza dell’epidermide dovuta all’azione del cloro o dell’acqua di mare.

I pistacchi sono da evitare, logicamente, in caso di allergia alimentare; non ci sono invece controindicazioni nelle più comuni forme di intolleranza alimentare, quali celiachia e intolleranza al lattosio. Potrebbero essere istaminoliberatori, per cui meglio evitarli in caso di intolleranza severa all’istamina.