Report svela gli intrighi di neofascisti e nazionalisti per opporsi a Papa Francesco

Con l’esplosione della pandemia il fronte sovranista che si professa ultracattolico è tornato all’attacco di Papa Francesco. Sui siti della destra religiosa americana non hanno dubbi: il coronavirus è la punizione divina per il tradimento di Bergoglio. È solo l’ultima delle accuse mosse al Pontefice, e arriva dopo i violenti attacchi lanciati contro le posizioni assunte su migranti, divorziati, difesa dell’ambiente e omosessuali.

Quello degli anti-bergogliani è un network potente che comprende giornali, siti, associazioni, fondazioni e un fiume di soldi che dagli Stati Uniti negli ultimi anni è approdato in Europa e in Italia. Report svela in esclusiva quali sono i gruppi politici italiani sostenuti da Oltreoceano e chi sono i cosiddetti dissidenti da Bergoglio all’interno delle gerarchie vaticane e i leader politici che stanno offrendo sponda.

Uno dei siti più violenti e virali della galassia anti-bergogliana è Gloria TV. La redazione ha sede in Svizzera. Fuori c’è l’insegna, ma sembra vuota. Mentre siamo davanti alla sede, vediamo un uomo incredibilmente somigliante al fondatore. #Report pic.twitter.com/wd0yijxMn2 — Report (@reportrai3) April 20, 2020

Dal 2016 il fronte anti-bergogliano in Europa ha anche un partito ufficiale di riferimento. Si chiama Coalition pour la vie et la famille e lo ha fondato il belga Alain Escada, estremista di destra noto per le sue posizioni anti-semite.#Report pic.twitter.com/0gqBRV75y9 — Report (@reportrai3) April 20, 2020