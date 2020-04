Un messaggio speciale da Sua Santità il Dalai Lama sulla pandemia del coronavirus

Un messaggio speciale da Sua Santità il Dalai Lama sulla pandemia del coronavirus

Miei cari fratelli e sorelle, scrivo queste parole in risposta alle ripetute richieste di molte persone in tutto il mondo. Oggi stiamo attraversando un periodo eccezionalmente difficile a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus.

Oltre a questo, l’umanità deve affrontare altri problemi, come il cambiamento climatico estremo. Vorrei cogliere l’occasione per esprimere la mia ammirazione e la mia gratitudine ai governi di tutto il mondo, compreso quello indiano, per i passi che stanno compiendo per affrontare queste sfide.

L’antica tradizione indiana descrive la creazione, il mantenimento e la distruzione di mondi nel tempo. Tra le cause di tale distruzione ci sono le armi e le malattie, che sembrano essere in accordo con ciò che stiamo vivendo oggi. Tuttavia, nonostante le enormi sfide che dobbiamo affrontare, gli esseri viventi, compresi gli esseri umani, hanno dimostrato una notevole capacità di sopravvivenza.

Per quanto difficile possa essere la situazione, dovremmo impiegare la scienza e l’ingegno umano con determinazione e coraggio per superare i problemi che ci troviamo ad affrontare. Di fronte alle minacce alla nostra salute e al nostro benessere, è naturale provare ansia e paura. Tuttavia, mi conforta molto il seguente saggio consiglio per esaminare i problemi che abbiamo di fronte: Se c’è qualcosa da fare, fatelo, senza bisogno di preoccuparvi; se non c’è niente da fare, preoccuparsi ulteriormente non sarà d’aiuto.

Al momento tutti stanno facendo del loro meglio per contenere la diffusione del coronavirus. Plaudo agli sforzi concertati delle nazioni per limitare la minaccia. In particolare, apprezzo l’iniziativa che l’India ha preso con altri Paesi SAARC per creare un fondo di emergenza e una piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni, conoscenze e competenze per affrontare la diffusione di Covid-19. Questo servirà da modello per affrontare tali crisi anche in futuro.

Mi rendo conto che, a causa delle necessarie misure di blocco in tutto il mondo, molte persone si trovano ad affrontare enormi difficoltà a causa della perdita dei mezzi di sussistenza. Per chi non ha un reddito stabile la vita è una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Mi rivolgo a tutti gli interessati affinché facciano tutto il possibile per prendersi cura dei membri vulnerabili delle nostre comunità.

Offro una speciale gratitudine al personale medico – medici, infermieri e altro personale di supporto – che lavorano in prima linea per salvare vite umane a grande rischio personale. Il loro servizio è davvero compassione in azione.

Con sentiti sentimenti di preoccupazione per i miei fratelli e le mie sorelle di tutto il mondo che stanno attraversando questi tempi difficili, prego per una rapida fine di questa pandemia, affinché la vostra pace e la vostra felicità possano essere presto ristabilite. Con le mie preghiere, Dalai Lama.