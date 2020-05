Allarme botulino per la Zuppa di verdure con legumi e cereali Esselunga

L’alimento sotto accusa è la Zuppa di verdure con legumi e cereali a marchio Esselunga, prodotta dall’azienda ZERBINATI SRL con sede dello stabilimento a Borgo San Martino in provincia di Alessandria alla via Salmazza n° 7. Nello specifico si tratta della confezione dea 620 gr del lotto 20-113 con data di scadenza minima del 20-05-2020.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non esclude che l’ingerimento del prodotto gastronomico possa provocare un pericolo per la salute, e mette perciò in guardia la popolazione. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, dunque, si raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto di NON consumarlo e di riportarlo al punto vendita. La tossina botulinica è capace di provocare avvelenamento alimentare.