Assemblea degli azionisti ENI, l’azienda nemica del clima

In occasione dell’Assemblea degli azionisti di Eni, che quest’anno si tiene a porte chiuse perché Eni ha deciso di non prevedere alcuna partecipazione tramite streaming, attivisti di Greenpeace Italia e di Fridays for Future Roma hanno organizzato a Roma una simbolica protesta vicino della sede centrale della multinazionale energetica italiana.

I piani di Eni: pubblichiamo un’analisi indipendente

Eni è l’azienda italiana con le più alte emissioni di gas serra, ossia la maggiore responsabile dell’emergenza climatica che viviamo, ma al posto di cambiare rotta, ha di recente presentato dei piani che non dimostrano alcuna serietà nel contrasto alla crisi climatica. Continua a nascondersi dietro spot pubblicitari tutti incentrati su una presunta transizione green che, al momento, non trova riscontro nella realtà.

Per questo Re:Common, Fondazione Finanza Etica – in collaborazione con Merian Research – hanno pubblicato un’analisi indipendente del “Piano Strategico al 2050” e del “Piano d’Azione 2020 – 2023” di Eni. Dallo studio si evince chiaramente come la strategia dell’azienda sia quella di aumentare la produzione nel breve periodo, per poi diminuire l’estrazione di petrolio e aumentare quella del gas. Piani ad alto livello di emissioni che puntano tutto su progetti di compensazione delle emissioni dalla dubbia efficacia, sui quali non vengono forniti dettagli, come i programmi di riforestazione REDD+ e l’uso della tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS).