Attenzione, ceci secchi Alnatura: possibile presenza di frammenti di vetro

Alnatura richiama i ceci secchi. Nello specifico si tratta del lotto di produzione con codice a barre: 4104420022683 venduto in confezioni da 500 grammi, da consumare preferibilmente entro il 14.1.2021 e 27.1.2021. Il motivo del richiamo è dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro. Coinvolti i punti vendita di tutte le filiali Migros, LeShop, Alnatura e negozi on line come Amazon.

L’azienda prega tutti i clienti di non consumare il prodotto interessato. Non possono essere esclusi rischi per la salute, nel caso il prodotto dovesse venir consumato. Per chiunque si accorga di avere tale alimento in casa, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è naturalmente possibile provvedere ad un cambio oppure ad una sostituzione. Basterà recarsi al punto vendita dove è avvenuto precedentemente l’acquisto. Lì poi occorrerà scegliere se provvedere per una sostituzione con un altro prodotto oppure con un rimborso. In casi come questa l’esibizione dello scontrino di riferimento non è necessaria.