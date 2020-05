Congelare le uova nello stampino del ghiaccio? Ecco come conservarle più a lungo

Le uova sono un ottimo sostitutivo della carne eppure, nonostante la loro versatilità, sono un prodotto estremamente delicato. Il problema delle uova, soprattutto se fresche, è quello di conservarle al meglio e per lungo tempo. I casi sono due: si possono semplicemente appoggiarle in frigorifero e vedere cosa succede, oppure affidarsi a queste semplici regola

La loro data di scadenza si aggira in media sugli 8-10 giorni, dunque possono rovinarsi facilmente se non le utilizziamo nel giro di poco, senza contare i rischi di contrarre salmonella qualora non pulite o cotte bene. Con alcune semplici accortezze è comunque possibile scongiurare entrambi gli scenari e c’è un trucco in particolare che ci permette di conservare le uova anche fino a 4-5 mesi dopo la data di scadenza.

Molti di noi sono scettici nel congelare le uova, tuttavia questo procedimento è assolutamente consentito in cucina: basta solo rispettare delle regole fondamentali! La prima è certamente quella di congelare solo uova molto fresche e non aspettare di metterle in freezer quando stanno per scadere: il gusto resterà così invariato, insieme alle loro tante proprietà nutritive.

Inoltre le uova non vanno mai e poi mai congelate con il guscio: l’involucro esterno, a bassissime temperature, scoppierà quando tuorlo e albume si spanderanno al suo interno; inoltre per motivi igienici il guscio va sempre rimosso poiché considerato altamente contaminante. Il terzo motivo per cui è necessario congelare le uova senza il guscio è che tuorlo e albume, affinché non vadano incontro ad alterazioni della loro consistenza, hanno bisogno di stabilizzanti come sale e zucchero.

Per ottimizzare lo spazio nel freezer, è possibile congelare le uova usando gli stampi peri cubetti di ghiaccio e inserendo un uovo intero, oppure separatamente un rosso e un bianco, in ogni scompartimento.

Una volta in freezer per almeno due ore, o il tempo necessario perché si congelino completamente, le uova nello stampino possono essere rimosse e poi inserite in una bustina per alimenti e riposte nuovamente in congelatore, dove potranno rimanere anche fino a 5 mesi. Le uova vanno poi scongelate in frigo per 8-10 ore (o se si ha fretta, sotto acqua calda, ma non direttamente) e cotte.