Da Mipaaf 2 milioni per tutelare il miele made in italy

Sono 2 i milioni di euro che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si accinge a stanziare per il rilancio del settore apistico, vittima degli ingenti danni causati dagli avversi eventi meteorologici delle ultime stagioni e del coleottero Aethina tumida.Questo l’obiettivo del decreto previsto sin dalla legge di Bilancio 2019, per la tutela del miele made in Italy.

Le risorse, precisa il Mipaaf in una nota, saranno destinate al finanziamento di tre tipologie di progetti: ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione; composizione di prodotti assicurativi per la gestione sostenibile del rischio nel settore; promozione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del miele come alimento naturale, attraverso la divulgazione di conoscenze sulle sue caratteristiche nutrizionali, scientifiche e organolettiche.

“Gli importanti risvolti dell’attività apistica sono innegabili -ha detto il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, nel corso di una interrogazione parlamentare in Senato- dall’impollinazione di colture agricole e forestali alla conservazione delle specie selvatiche sino al monitoraggio ambientale. Per questo, accanto ai programmi di sostegno Apenet e Beenet e alla norma del 2004 sulla disciplina dell’apicoltura, siamo al lavoro per ovviare alle conseguenze degli andamenti climatici particolarmente avversi degli ultimi anni. Il comparto apistico nazionale ha, infatti, necessariamente bisogno di un rilancio, a maggior ragione a fronte di questo periodo d’emergenza sanitaria Covid-19″.

In Italia ci sono circa 56.000 apicoltori, con 1,5 milioni di alveari e una produzione annua pari a 23.000 tonnellate concentrate per lo più nelle regioni del Nord, che ci collocano al quarto posto tra i Paesi Ue.