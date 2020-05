Fase 2, Coldiretti: bene apertura Ue a turismo, persi 10 mld

Con la perdita di quasi 10 miliardi nella spesa turistica degli stranieri in Italia nell’ultimo trimestre per effetto dell’emergenza Covid-19 è importante la riapertura dell’Unione Europea ai viaggi tra Paesi. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat nel commentare positivamente le linee guida sul turismo europeo annunciate dal presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen.

L’impatto economico fra marzo, aprile e maggio – sottolinea la Coldiretti – è stato drammatico con l’azzeramento nel trimestre della spesa turistica, con quella straniera che rappresenta il 21% del totale. A pagare il conto più salato è l’alimentare con il cibo che – conclude la Coldiretti – è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa 1/3 della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.