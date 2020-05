Fragole, è necessario immergerle in acqua salata prima di mangiarle?

Le fragole sono una vera leccornia primaverile, sono tra i frutti irresistibili per grandi e piccini, sono ottime per la nostra salute grazie al loro elevato contenuto di minerali, vitamine, fibre alimentari e polifenoli, tuttavia vanno sempre pulite con estrema cura e a volte lasciarle in acqua e bicarbonato può non essere sufficiente.

Lo dimostra una nuova tendenza che sta prendendo piede su Tik Tok per cui diversi utenti hanno provato ad immergere le fragole in acqua e sale per circa 30 minuti.Il risultato potrebbe risultare nauseabondo per molti considerato che nell’acqua – stando alle testimonianze riscontrate sul social del momento – si depositano piccolissimi insetti della frutta che fuoriescono dai deliziosi frutti rossi.

Ebbene, l’azione spurgante della soluzione salina si manifesta in poco meno di mezz’ora, ma prima di poter mangiare le fragole, queste vanno abbondantemente risciacquate sotto acqua corrente per togliere il retrogusto salato.

Krista Torres, giornalista di BuzzFeed, ha provato questa nuova pratica sorpresa dall’hashtag in ascesa #strawberrieswithbugs mettendo le fragole a bagno in acqua a temperatura ambiente e 5 cucchiai di sale. Dopo mezz’ora si è accorta che non c’erano insetti che galleggiavano nella ciotola, come aveva visto nei video di TikTok ma alcuni piccoli vermi che fuoriuscivano direttamente dalle fragole.

Di cosa si tratta? Sono tipici moscerini della frutta le cui uova si sviluppano all’interno di fragole, lamponi, more e mirtilli quando sono ancora in via di maturazione. Anche se possono spaventarci, stando alla CNN, essi non rappresentano alcun pericolo per la nostra salute… E considerando che li mangiamo da una vita perché non abbiamo mai lavato le fragole in acqua e sale prima che questa pratica divenisse virale su Tik Tok, possiamo crederci!.

Fragole Come conservarle

Le fragole giunte a maturazione sono un prodotto facilmente deperibile e di difficile conservazione. Ogni passaggio, dalla raccolta ai magazzini di stoccaggio, deve essere effettuato in ambiente refrigerato e con minori passaggi possibile. Anche se refrigerate, le fragole tendono a perdere in breve tempo il loro caratteristico profumo, si degradano rapidamente assumendo una colorazione più scura. Per questo vanno consumate o lavorate il prima possibile.