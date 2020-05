Incendio a Porto Marghera, è codice rosso: «Chiudete le finestre e restare a casa»

Fuoco e fiamme in una ditta di prodotti chimici a Marghera (VE). Si tratta di “3V Sigma Spa” è un produttore leader mondiale di prodotti speciali chimici, via Malcontenta 1. Sono sul posto con circa 25 unità, 6 mezzi pesanti, da Mestre, Mira, San Donà. Il Comune di Venezia invita a chiudere le finestre e restare in casa.

Dalle prime verifiche dei sindacati della chimica, un uomo sarebbe rimasto gravemente ferito per l’esplosione del serbatoio. «Stiamo correndo sul posto – annuncia Giuseppe Callegaro, segretario Femca Cisl Venezia – tra l’altro, da anni denunciamo irregolarità negli stoccaggi da parte di questa azienda e avevamo chiesto un incontro urgente al prefetto». Ci sarebbero stati controlli dello Spisal senza che emergessero anomalie.

I vigili del fuoco del Veneto sono sul posto. Il Servizio di emergenza sanitaria Suem di Venezia e Treviso stanno intervenendo con quattro ambulanze, due elicotteri e le squadre di soccorsi speciali. La municipalizzata Actv ha deviato due linee di autobus (18 e 53) su percorsi alternativi. Tutte le linee in transito per Malcontenta-Marghera sono deviate sulla strada regionale 11, la tangenziale. Chiusa anche Via Padana. Secondo le prime informazioni, sta bruciando etanolo e metanolo.