La flora batterica intestinale influenza il nostro benessere? ecco cosa mangiare

Un alimentazione scorretta o uno stile di vita irregolare, può influire sugli squilibri della flora batterica intestinale. Vediamo perchè i batteri che colonizzano il nostro corpo e con cui conviviamo sono così importanti per la nostra salute?

La flora batterica intestinale è l’insieme dei microrganismi che popolano il nostro intestino. Sulle mucose intestinali sono presenti oltre 500 specie di batteri che vivono in simbiosi con il nostro organismo. Questi batteri costituiscono un vero e proprio ecosistema che trae nutrimento dall’apparato digerente e, nello stesso tempo, svolge funzioni fondamentali per la salute umana. Le specie batteriche che si insediano nell’intestino sono per la maggior parte “buone” ma devono contrastare l’eventuale invasione di specie patogene per mantenere un equilibrio fisiologico. L’insieme dei microrganismi che costituiscono la flora intestinale viene attualmente definito microbiota.

Flora intestinale alterata: i sintomi

Stress, terapie farmacologiche e alimentazione disordinata possono alterare l’equilibrio della nostra flora intestinale.

I sintomi caratteristici di una disfunzione del nostro microbiota sono:

Meteorismo e gonfiore addominale

Un’eccessiva produzione di gas intestinali è spesso il risultato di un’elevata attività fermentativa. Le popolazioni microbiche del microbiota perdono la capacità di digerire adeguatamente gli alimenti ingeriti, provocando un accumulo di gas. Le pareti intestinali si distendono per contenere il gas prodotto inducendo il gonfiore addominale.

Diarrea o stipsi

L’invasione di microrganismi patogeni a discapito della nostra flora intestinale rappresenta la causa più frequente della diarrea. Il nostro intestino reagisce alla colonizzazione da parte di batteri nocivi tramite una repentina fuoriuscita di feci liquide, o non formate, unite a elevate quantità di patogeni. Uno squilibrio del microbiota può determinare anche il sintomo opposto, ovvero una stasi del materiale fecale nell’intestino comunemente chiamata stipsi.

Dolori addominali

Una disfunzione della flora intestinale può influire sui processi digestivi e sulla fisiologia delle pareti intestinali, favorendo fenomeni infiammatori e infettivi a danno delle mucose. I dolori addominali sono la conseguenza tipica di un’infiammazione in corso.

La disbiosi

Il termine disbiosi indica un’alterazione della flora batterica intestinale. Le popolazioni batteriche patogene possono colonizzare in modo sproporzionato le pareti intestinali, compromettendo la salute intestinale. Le cause più frequenti di disbiosi sono:

Stress: cambi di stagione, stress psicofisico e ritmi di vita frenetici possono avere un impatto negativo sulla nostra salute e alterare l’equilibrio fisiologico della flora intestinale.

cambi di stagione, stress psicofisico e ritmi di vita frenetici possono avere un impatto negativo sulla nostra salute e alterare l’equilibrio fisiologico della flora intestinale. Terapie farmacologiche: le terapie antibiotiche vengono impiegate per contrastare le infezioni batteriche nel nostro organismo. Ma l’antibiotico non distingue i batteri nocivi da quelli “buoni”, che costituiscono il nostro microbiota, facilitando così l’insorgenza della disbiosi.

le terapie antibiotiche vengono impiegate per contrastare le infezioni batteriche nel nostro organismo. Ma l’antibiotico non distingue i batteri nocivi da quelli “buoni”, che costituiscono il nostro microbiota, facilitando così l’insorgenza della disbiosi. Alimentazione: non è solo cosa mangiamo a influire sul benessere del microbiota, ma anche come mangiamo. Saltare i pasti, masticare male, mangiare in modo frettoloso sono i nemici più comuni della nostra flora batterica. Ricordiamo, inoltre, che i cibi raffinati, l’eccesso di grassi e alcol e una carenza di fibre favoriscono la condizione di disbiosi.

Ecco cosa mangiare se la flora boatterica intestinale è squillibrata

Gli alimenti alleati della nostra flora batterica sono quelli naturalmente ricchi di fibre e probiotici:

Farine integrali e cereali (orzo, farro e grano saraceno) sono ottime fonti di fibre utilizzabili dalla flora batterica come nutrimento

(orzo, farro e grano saraceno) sono ottime fonti di fibre utilizzabili dalla flora batterica come nutrimento Carciofi, cicoria e verdura a foglia verde sono le verdure più ricche di fibre alleate del nostro microbiota

Yogurt e kefir (bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte) sono buone fonti di probiotici naturali

(bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte) sono buone fonti di probiotici naturali Miso e tempeh sono alternative vegetali contenenti probiotici derivati dalla fermentazione di soia e orzo

Evitare tutti i prodotti raffinati e preconfezionati contenenti farina bianca, zucchero bianco, oli e margarine vegetali (biscotti, crackers, torte, merendine, patatine, salatini, caramelle, bevande gassate ecc.)

(biscotti, crackers, torte, merendine, patatine, salatini, caramelle, bevande gassate ecc.) Evitare il consumo di alcol, tabacco e droghe (uno Spritz ogni tanto ci sta, ma che non sia un’abitudine quotidiana!)

(uno Spritz ogni tanto ci sta, ma che non sia un’abitudine quotidiana!) Limitare l’utilizzo di antibiotici solo a casi strettamente necessari (sono davvero rarissimi, sappiatelo!)

solo a casi strettamente necessari (sono davvero rarissimi, sappiatelo!) Evitare l’utilizzo di farmaci (anti-infiammatori, pillola, ecc.), ammesso che non siano strettamente necessari.

(anti-infiammatori, pillola, ecc.), ammesso che non siano strettamente necessari. Eliminare i batteri cattivi con rimedi omeopatici o con fitoterapici come aglio, estratto di semi di pompelmo, olio di origano, argento colloidale, acido caprilico (non fate fai da te, ma fatevi seguire da persone esperte!)

In conclusione, migliorando l’alimentazione e il benessere psicologico e assumendo all’occorrenza un corretto quantitativo e tipo di probiotici si può ottenere un significativo miglioramento del benessere intestinale e, in senso più ampio, della salute e della qualità della vita.