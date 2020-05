Macchie sul viso,ecco le strategie per combatterle

Capita a tutti di guardarsi allo specchio e di scoprire sulla propria pelle una piccola zona più scura, una macchiolina che prima non c’era e adesso c’è.

Le macchie sul viso sono inestetismi molto comuni che appaiono sulla pelle delle persone, indipendentemente da sesso, età o etnia. Tuttavia, tendono a manifestarsi maggiormente con l’avanzare dell’età. Variano di colore, da macchie scure a macchie chiare, di forma e di grandezza. I fattori eziologici che causano la comparsa di queste chiazze sono molteplici: genetica, invecchiamento cutaneo, radiazioni solari, ormoni, patologie, sostanze irritanti e farmaci. In questo articolo vedremo quante tipologie di macchie sul viso esistono e quali sono i rimedi e i cosmetici migliori per contrastarle.

Rimedi per le macchie sulla pelle

Prima di affidarsi a trattamenti specifici col laser, da eseguire ambulatorialmente con il dermatologo di fiducia, sono consigliati dei rimedi che spesso permettono di rimuovere le macchie sulla pelle: i prodotti depigmentanti e schiarenti maggiormente utilizzati sono a base di rucinolo, B-resorcinolo e acido glicirretico oppure di acido acetilsalicilico o urea per le cheratosi. Le macchie solari, invece, raramente si eliminano con dei metodi fai-da-te (prodotti schiarenti, ma anche impacchi naturali, spesso usati, a base di limone e liquirizia) e bisogna ricorrere a delle tecniche dermatologiche specifiche, per esempio il peeling, solitamente a base di acido glicolico.

Rimuovere definitivamente le macchie sulla pelle

Il laser è uno dei metodi maggiormente indicati per trattare le macchie cutanee e permette di eliminare il problema in poche sedute. Il laser va ad eliminare selettivamente le cellule interessate dall’accumulo di melanina, senza lasciare cicatrici e restituendo la pelle priva dell’inestetismo nel giro di pochi giorni dall’intervento. Prima delle sedute è necessario evitare l’esposizione solare naturale o artificiale, cosa che andrà fatta anche in seguito al trattamento.

Prevenire le macchie sulla pelle

Evitare la comparsa di macchie sulla pelle è possibile grazie a piccoli accorgimenti quotidiani. Per prevenire la comparsa di macchie lentigo solari/senili basta proteggersi adeguatamente dal sole, scegliendo una crema solare con protezione alta 50+ ed evitare di esporsi nelle ore centrali della giornata. Utile è anche il consumo di alimenti ricchi di betacarotene, licopene contenuti in carote, peperoni, pomodori zucca (tendenzialmente frutta e verdura dal colore giallo, arancione e rosso). Bene anche l’aiuto di vitamina C ed E che trovi in kiwi, frutti di bosco, broccoli, spinaci. Queste sostanze apportano maggiore resistenza alla pelle ai raggi solari e garantiscono una buona ossigenazione e idratazione alla pelle.