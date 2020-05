Medicina estetica, si riparte: consigli e suggerimenti per i pazienti

Parola d’ordine: sicurezza. Per pazienti, medici, operatori sanitari e personale di segreteria. Riaprono gli studi dei medici estetici dopo la chiusura imposta dall’emergenza covid-19 e l’obiettivo portato avanti dalla FIME (Federazione Italiana Medici Estetici) è garantire standard di sicurezza per consentire ai pazienti di prendersi cura di sé senza esporsi a rischi.

“Abbiamo ricevuto numerose richieste da parte di pazienti che desideravano sottoporsi a trattamenti di medicina estetica – afferma il professor Nicola Zerbinati, presidente della FIME, società scientifica con finalità scientifico-didattiche che riunisce professionisti che praticano la medicina estetica come attività professionale primaria -. Sono molte le persone che, dopo il lockdown, desiderano sentirsi più belle e piacersi di più. Per questo abbiamo ripreso l’attività a pieno ritmo, organizzandoci già durante la chiusura per arrivare preparati”.

Le attività di medicina estetica sono riprese in alcune regioni già a partire dal 4 maggio, mentre altre hanno atteso il 18: “La nostra associazione ha organizzato diversi webinair e momenti di confronto per condividere le esperienze e dare suggerimenti nella fase di riapertura. La medicina estetica ai tempi del Covid è un’attività inedita, per questo è importante unire le forze per garantire ai pazienti di potersi prendere cura di sé stessi senza rischi” afferma il vice presidente di FIME, professor Raffaele Rauso.

Cosa cambia per i pazienti che vogliono sottoporsi a un intervento di medicina estetica?

La FIME ha riassunto alcuni punti.