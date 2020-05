Olio di ricino, ecco tutti i benefici per la bellezza della pelle, capelli, occhi e unghie

Tutte le proprietà e i benefici per la bellezza di pelle, capelli, occhi e unghie: scopri a cosa serve questo olio ricco di e minerali e grassi benefici.L’olio di ricino ha una buona affinità per la cheratina, principale costituente di peli, capelli e unghie. Per questo, l’olio di ricino viene ampiamente utilizzato dall’industria cosmetica, principalmente come agente idratante. Distribuito sulla pelle, infatti, forma un film che riduce fortemente l’evaporazione dell’acqua cutanea.

L’olio di ricino è adattissimo anche per i capelli e ben noto per le proprietà rinforzanti, ristrutturanti, defaticanti e ammorbidenti. Molto denso e filmante, ma poco facile da usare puro per la poca spandibilità, alla lunga, tende comunque a seccarli, per cui va usato con parsimonia. L’olio di ricino viene anche utilizzato per rinforzare e dare volume alle ciglia, applicandolo puro alla sera prima di dormire.

Ecco alcuni consigli: