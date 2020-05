Plastica, ecco le novità in arrivo con il ddl sul riciclaggio del Pet utilizzato negli imballaggi per alimenti”

Avviato in Commissione Ambiente al Senato in sede deliberante il Disegno di legge “Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del Pet utilizzato negli imballaggi per alimenti”, di iniziativa del sen. Andrea Ferrazzi (Capogruppo Pd Commissione Ambiente Senato) e sottoscritto da 47 parlamentari di maggioranza e opposizione. L’obiettivo che si pone è eliminare l’attuale obbligo (in antitesi con i principi di economia circolare) di utilizzare almeno il 50% di materia vergine, per riuscire a produrre bottiglie e vaschette per alimenti in Pet interamente riciclato.

Bottiglie e vaschette in Pet sono la maggior parte di quelle in plastica in commercio. In Europa, ogni anno vengono prodotte 115 miliardi di bottiglie in Pet, a cui vanno aggiunte le vaschette.

Secondo il sen. Ferrazzi “se il disegno di legge fosse approvato ci sarebbe meno energia utilizzata (meno 18%), meno inquinamento (80% di riduzione di emissione CO2, meno plastica nell’ambiente e negli oceani), più investimenti in economia Green. Inoltre si favorirebbero le aziende italiane già in grado di produrre imballaggi per alimenti con Pet interamente riciclato, fino ad oggi costrette a vendere la propria tecnologia all’avanguardia all’estero, a causa del limite stabilito dall’attuale normativa”.

Nella stessa direzione si è mossa anche Legambiente, che nel recente documento strategico su proposte per la ripresa post Covid “Non sprechiamo la #Fase2: 33 proposte per rilanciare l’Italia in chiave green e ridurre le disuguaglianze”, chiede l’abolizione del limite nell’utilizzo di Rpet per i contenitori di bevande.

“È decisivo non spostare la barra dalla sostenibilità e dal Green New Deal, puntando a una strategia che valorizzi le eccellenze industriali e tecnologiche già esistenti nel nostro Paese nel comparto dell’economia circolare, che può costituire un reale volano per la ripresa economica” – conclude Ferrazzi.