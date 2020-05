“Testosterone per prevenire e curare Covid-19 negli uomini”: lo studio

Covid-19 colpisce più gli uomini delle donne. Lo dimostrano diversi studi in cui si è evidenziato che circa il 60% delle persone colpite dal virus è di sesso maschile. Ma qual è il motivo di questa differenza di genere? Secondo un’analisi condotta da Università Campus Bio-Medico di Roma e Sapienza Università di Roma, e pubblicata su ‘Metabolism’, la risposta è da cercare in un particolare tipo di ormone: il testosterone. Che potrebbe diventare una ‘sentinella’ per prevenire e curare Covid-19 nell’uomo. “In questa nostra ipotesi di lavoro abbiamo affrontato il problema del testosterone, l’ormone maschile per eccellenza, che può essere più basso o più alto con un ampio range di variazione nella popolazione maschile”, spiega Paolo Pozzilli professore ordinario di endocrinologia all’Università Campus Bio-Medico e direttore di endocrinologia e diabetologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

In particolare, “sappiamo che i livelli di testosterone diminuiscono con l’età: per cui i soggetti anziani, ossia quelli più colpiti dal coronavirus, sono anche quelli con più basso testosterone”. Come si legge in questo lavoro, bassi livelli di testosterone possono causare una riduzione dell’attività dei muscoli respiratori, della loro forza complessiva e della capacità di esercizio, mentre la normale circolazione di questo ormone maschile mostra un effetto migliorativo della respirazione. Inoltre, con testosterone basso nel sangue si osserva un aumento dei processi infiammatori che sono associati con un aggravamento della prognosi dell’infezione da Covid-19.

“D’altro canto anche un eccesso di attività androgenica potrebbe essere nociva – dichiara Andrea Lenzi, ordinario di endocrinologia della Sapienza e coordinatore dell’area endocrino metabolica e andrologica del Policlinico Umberto I di Roma – in quei soggetti in cui il testosterone funziona troppo, cioè dove esiste una differente capacità del suo recettore di trasmettere il proprio segnale. Proprio poiché una delle proteine che serve al virus per entrare nelle cellule, denominata TMPRSS2, è molto sensibile agli androgeni, oggi vi è grande attenzione per l’azione dell’ormone maschile nei meccanismi d’ingresso del virus”. “Infatti questa proteina, regolata dal testosterone e per questo già studiata nella patologia neoplastica della prostata, potrebbe in futuro diventare un possibile target terapeutico nei maschi affetti da infezione Covid-19”, conclude Lenzi.