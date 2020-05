Travolto da una valanga in Valtellina, muore il famoso alpinista Matteo Bernasconi

Matteo Bernasconi, famoso alpinista dei Ragni di Lecco, è stato travolto e ucciso da una valanga in Valtellina. Il 38enne, che risiedeva a Como, è stato ucciso dalla massa di neve al Pizzo del Diavolo, ad alta quota, in una vallata alpina fra Ponte in Valtellina e Chiuro (Sondrio). L’allarme era scattato martedì in tarda serata. Il corpo senza vita dell’alpinista comasco è stato recuperato poco prima di mezzanotte. Lascia la moglie e un figlio di due anni.

Il ritrovamento dell’auto all’imbocco della valle ha permesso di concentrare le ricerche nel canale della Malgina dove il suo corpo senza vita è stato individuato dopo qualche ora. Il recupero della salma è terminato grazie all’intervento dell’elicottero dell’Azienda regionale emergenza urgenza Lombardia, decollato dalla base di Caiolo (Sondrio).

Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai tecnici del Cnsas con le unità cinofile da valanga, anche i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza.