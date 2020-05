YouTube ci dice quando è ora di dormire

Dormire bene vuol dire mantenere attive le nostre difese, il sistema immunitario funziona meglio se il sonno è regolare. Il sonno è un vero laboratorio in cui alcuni ormoni che hanno variazioni circadiane aumentano o diminuiscono mettendoci in condizione di affrontare meglio la giornata successiva. Con la pandemia che ha stravolto la routine quotidiana, YouTube ha introdotto una nuova funzione per aiutare gli utenti a mantenere le proprie abitudini ed evitare di trascorrere troppo tempo a guardare video sullo smartphone togliendo ore al sonno. La novità, annunciata dall’azienda in un post, ricorda infatti quando è ora di andare a letto.

La funzione consente di impostare un orario in cui smettere di guardare video e mettersi a dormire. Per attivarlo basta andare sulle impostazioni, dove si può scegliere di essere avvisati all’ora precisa che è stata scelta, oppure aspettare fino al termine del video in esecuzione.

“Con molti di noi a casa, può essere particolarmente difficile attenersi alla propria routine. Per questo è più importante che mai stabilire dei limiti, per aiutarsi a gestire quanto tempo si passa online”, si legge nella nota.

L’impostazione si aggiunge a diverse altre funzioni lanciate nel 2018 e volte a limitare il tempo trascorso davanti allo schermo. Tra queste la possibilità di impostare una pausa, con lo stop alla riproduzione dei video che scatta dopo un tempo prefissato tra i 15 minuti e le 2 ore.