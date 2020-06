Alito puzzolente, cosa devi fare, cure e rimedi naturali

La scarsa igiene orale, il cibo incastrato tra i denti, le malattie gengivali e la carie contribuiscono a provocare l’alito cattivo. Questo sgradevole sintomo è causato dal ristagno interdentale di residui alimentari degradati dai batteri della placca; un dente cariato, ad esempio, può trasformarsi in un piccolo serbatoio di detriti alimentari, che come tutte le sostanze organiche in via di decomposizione producono cattivi odori.

Alito puzzolente, cosa devi fare

Bere molta acqua e mantenere la bocca umida. L’acqua e la saliva contribuiscono a ripulire il cavo orale e i denti, facilitando la rimozione e l’allontanamento dei batteri

Lavare i denti immediatamente dopo il risveglio. Al mattino, l’alitosi è un fenomeno particolarmente comune a causa della fisiologica riduzione del flusso salivare. Per questo motivo, si raccomanda l’utilizzo di dentifricio e spazzolino al risveglio

Prestare particolare attenzione all’igiene orale:

Lavarsi i denti almeno tre volte al giorno e dopo ogni spuntino

Dopo aver accuratamente spazzolato i denti con dentifricio e spazzolino, sciacquare la bocca con colluttori delicati e rinfrescanti

Utilizzare il filo interdentale almeno una volta al giorno

Ricordiamo brevemente che una delle forme più comuni di alito cattivo dipende dalla scorretta igiene orale

Utilizzare dentifrici arricchiti in fluoro per prevenire la formazione di carie, possibile causa di alitosi

Masticare lentamente e a lungo favorisce la digestione degli alimenti

Assumere caramelle e chewingum balsamici senza zucchero è un ottimo rimedio per mascherare l’alitosi. L’effetto “terapeutico” anti-alito-cattivo di gomme e caramelle balsamiche è potenziato dalla loro capacità di stimolare le secrezioni salivari

Per allontanare efficacemente l’alitosi, è necessario estirpare alle radici la malattia che l’ha originata. Prima di intraprendere qualsivoglia rimedio contro l’alitosi, si raccomanda vivamente il consulto del medico

Alito puzzolente cosa non devi fare

Fumare. Anche il fumo è un nemico dell’alito fresco. Le tossine in esso contenute, infatti, conferiscono all’alito un odore particolarmente sgradevole; inoltre, il fumo favorisce la secchezza delle fauci, aggravando l’alitosi

Utilizzo smodato di colluttori e sostanze antisettiche (disinfettanti). Sia la scarsa igiene dentale, sia l’eccessivo utilizzo di questi prodotti incidono negativamente sulla freschezza dell’alito. Quest’affermazione è spiegata dalla presenza degli oli essenziali nei colluttori: tali sostanze, esercitando la propria funzione astringente, finiscono col ridurre la salivazione e favorire l’alitosi

Digiunare. Il digiuno NON è un buon rimedio contro l’alitosi

Utilizzare colluttori formulati con estratti di chiodi di garofano (eugenolo). Il suo olio essenziale, infatti, vanta un potere altamente astringente, responsabile della riduzione della salivazione. Per questa ragione, l’utilizzo di colluttori simili non è considerato un valido rimedio contro l’alitosi

Bere alcolici: anche l’alcol può favorire l’alitosi

Masticare poco e velocemente

Abbuffarsi: anche le abbuffate sono nemiche dell’alitosi. L’organismo, infatti, trovandosi un ammasso esagerato di cibo nello stomaco, tende a rallentare tutti i meccanismi digestivi e, come sappiamo, la difficoltà digestiva favorisce l’alitosi

Alito puzzoluente, cure e rimedi naturali

La fitoterapia ricopre un ruolo di prestigio nella prevenzione e nel trattamento dell’alitosi (soprattutto quella di tipo fisiologico):