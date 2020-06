Bere acqua da un contenitore di Rame fa bene alla salute

Bere Acqua da un contenitore di Rame è un usanza Ayrvedica antica di millenni, si crede porti benefici alla salute poichè l’acqua all’interno assorbe i principi tipici del metallo che la ospita.

Ecco come fare per godere dei benefici dell’acqua nel rame. Riempire la bottiglia con acqua corrente e lasciar riposare per almeno 4/8 ore a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. La metalloterapia sfrutta la capacità di trarre dai metalli la capacità di irradiare specifiche forze di ordine superiore (forze eteree) e di fare quindi dell’acqua un elisir di lunga vita: è sufficiente berne anche solo 3 bicchieri al giorno per trarne benefici per la salute. Ripetere l’operazione ogni giorno, svuotando eventuali residui di acqua.

Proprietà del Rame

Secondo l’Ayurveda, l’acqua immagazzinata in un recipiente di rame ha la capacità di equilibrare tutti e tre i dosha nel vostro corpo: vata, pitta e kapha (i dosha nella medicina Ayurvedica rappresentano il punto di incontro tra mente e corpo, consentendone il dialogo). Il rame è il terzo minerale più diffuso nel corpo e consente il normale processo metabolico in associazione con aminoacidi e vitamine. Non può essere prodotto all’interno del corpo e ha bisogno quindi di essere assunto da fonti alimentari esterne.

Conosciuto sin dall’antichità, il rame fu uno dei primi metalli ad essere usato dall’uomo. Gli Egizi, gli Assiri, i Medi, i Sumeri, gli Ittiti e i Fenici lo utilizzavano per preparare numerosi farmaci. Greci e Romani lo utilizzavano per preparare rimedi antinfiammatori.

Molti degli utensili utilizzati nella tradizione Ayurvedica erano e sono in rame o in argento, metalli particolarmente pregiati per le loro caratteristiche batteriostatiche (che inibiscono la proliferazione dei batteri sulla sua superficie).

L’acqua immagazzinata in recipienti di rame ha un certo numero di benefici per la salute; alcuni dei quali includono:

• Stimola la funzione cerebrale

• Promuove la digestione

• Aumenta la forza ossea

• Regola il funzionamento della ghiandola tiroidea

• Combatte l’artrite e il dolore alle articolazioni

• Migliora la salute della pelle

• Regola il grasso corporeo

• Migliora la fertilità

• Rallenta il processo di invecchiamento

• Aiuta a guarire in modo efficiente le ferite

• Migliora la salute cardiovascolare

• Agisce come anti-cancerogeno

Negli Stati Uniti, la FDA (Organismo federale USA per il controllo degli alimenti e dei farmaci), suggerisce che il nostro corpo ha bisogno di circa 12 mg di rame al giorno, ciò significa che puoi bere circa due o tre bicchieri d’acqua per trarne i benefici. Non esagerare con questo o potrebbe essere dannoso per il tuo benessere.