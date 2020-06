Coronavirus, clinica crea “tunnel dell’abbraccio sicuro” per familiari e anziani

Un abbraccio, un gesto semplice eppure tanto difficile da compiere in tempi di distanziamento sociale. Così alla Geriatric Clinic Três Figueiras di Gravatai, in Brasile, è stato creato il Tunel do Abraco (“Tunnel dell’abbraccio”) per consentire agli anziani pazienti di abbracciare i parenti dopo più di settanta giorni di lontananza a causa della pandemia di coronavirus.

Il “tunnel” è costituito da una spessa tenda di plastica con fessure in cui inserire le braccia (che rimangono protette da uno strato di materiale), garantendo la sicurezza delle famiglie. Dopo ogni utilizzo, l’ambiente viene sanificato dal personale della casa di riposo.