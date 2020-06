Collutorio per i piedi? ecco il trucco per piedi secchi e talloni screpolati

Soffrite di piedi secchi e talloni screpolati? Invece di andare a fare una pedicure, provate con un rimedio naturale a costo molto più contenuto e dalla comprovata efficacia: vi basterà un litro d’acqua tiepida, un bicchiere di aceto bianco e uno di collutorio.

In una bacinella andrete a mettere tutti e tre i liquidi per poi immergervi i piedi per circa 15 minuti. Terminato questo lasso di tempo, procedete ad asciugarli con un asciugamano tamponando con un certo vigore: i piedi risulteranno lisci, senza antiestetici solchi o pellicine secche.

Avere dei bei piedi ora che arriva l’estate, in effetti, è importante per chi ama mostrarli indossando sandali o scarpe aperte: provate questo metodo e fateci sapere se funziona.

Il collutorio, inoltre, vi aiuterà a contenere anche il cattivo odore dei piedi, ma può essere impiegato anche contro l’acne, il sudore ascellare, le punture degli insetti, combatte persino la forfora (utilizzatelo prima di fare lo shampoo) e la micosi alle unghie.

Insomma, se ancora non ve la sentite di frequentare un centro estetico anche solo per una pedicure, provate questo trucchetto fai da te e i vostri piedi torneranno lisci e setosi.