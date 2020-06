Dieta dell’acqua aromatizzata, come perdere 4 kg eliminando liquidi e gas in eccesso

La dieta dell’acqua aromatizzata vi consentirà di eliminare i liquidi ed i gas in eccesso facendovi perdere ben 4 kg in poco tempo. Il presupposto per dimagrire in modo sano è quello di bere molta acqua naturale. Questo aiuta ad idratare il corpo, stimolare la diuresi, disintossicare l’organismo ed anche riattivare il metabolismo. Se quei famosi due litri d’acqua giornalieri sono il vostro cruccio, questa dieta elaborata da alcuni nutrizionisti americani fa proprio al caso vostro

L’idratazione è il presupposto fondamentale per perdere peso. L’acqua infatti aiuta ad eliminare le scorie in eccesso, migliora il funzionamento degli organi e riattiva il metabolismo. Molte persone però non amano bere acqua e trovano difficoltà ad assumerne due litri al giorno. Cosa fare? Un aiuto arriva dalle infused waters che hanno conquistato gli Stati Uniti.

Si tratta di bevande preparate in casa, a base di acqua, erbe, frutta, verdura o spezie. Non solo sono sane, ma anche gustose, per questo berle è un piacere, con risultati eccezionali. Per preparare questo concentrato di benessere servono un litro d’acqua e circa 200 grammi di frutta o verdura. Il resto lo fa la fantasia e la voglia di sperimentare sapori diversi. Si possono aggiungere all’acqua fettine di melone, pera, mela, arancia o cetrioli. Vanno bene anche i finocchi, le carote, il sedano, le pesche e l’anguria. Come spezie potete provare lo zenzero, la curcuma e i chiodi di garofano, sono consigliati pure la menta e altre erbette fresche.

Come si prepara l’acqua aromatizzata? Basta versare gli ingredienti in un barattolo sterilizzato e chiuderlo con un tappo ermetico, lasciando riposare il preparato in frigorifero per una notte intera. Il giorno seguente l’acqua sarà pronta. Vi basterà filtrarla e poi potrete iniziare a berla.

Idratante, ricca di sali minerali e vitamine, l’acqua aromatizzata ha un effetto detox sull’organismo, regalandoci energia ed eliminando le tossine in eccesso. Stimola il metabolismo, ci aiuta a bruciare i grassi e a sconfiggere la ritenzione idrica e la cellulite. Bevendola tutti i giorni riuscirete a perdere sino a 4 kg in breve tempo, migliorando la digestione e il funzionamento degli organi.

Come funziona la dieta dell’acqua aromatizzata? La giornata inizia con due bicchieri di questa bevanda, per fare il pieno di energia. Mezz’ora dopo potrete fare colazione con frutta di stagione, tè verde e uno yogurt. A pranzo mangiate un’insalata con tonno fresco, lattuga e pomodorini, servita con acqua aromatizzata, mentre a cena abbinate questa bibita a petto di pollo alla piastra con verdure cotte a vapore.

Benefici dell’acqua aromatizzata