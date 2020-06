Dieta e Colite, cosa mangiare e cibi da evitare

La Sindrome del colon irritabile, comunemente ma impropriamente chiamata colite , è definita come un insieme di disordini funzionali dell’intestino caratterizzati da dolore e/o fastidio addominale diffuso. Si tratta di una patologia molto frequente nella popolazione, che colpisce prevalentemente le donne.

I sintomi della colite sono molti e variano tra le diverse forme patologiche. In genere riguardano l’apparato digerente e di riflesso quello uro-genitale; frequenti i sintomi di tipo generico (flatulenza, gonfiore addominale, stipsi e/o diarrea, spesso alternate, crampi addominali).

Dieta e Colite

La dieta per la colite è un regime alimentare semplice, che sfrutta alimenti leggeri e metodi di cottura blandi, ma soprattutto PRIVI di qualunque molecola irritante per la mucosa. Nella dieta per la colite si escludono i seguenti metodi di cottura:

Frittura

Cotture PROLUNGATE in casseruola (anche detta stracottura) o al forno

Cottura alla brace

Cottura alla piastra

Cottura “violenta” in padella

Il crudismo di carne, pesce, uova

Al contrario, si consigliano:

Bollitura degli ortaggi e del pesce

Cottura al vapore degli ortaggi e del pesce

Cottura in padella “dolce” e progressiva, a freddo (che INIZIA con la padella fredda)

Cottura al microonde

Nella dieta per la colite si sconsigliano i seguenti cibi e gruppi di alimenti:

Alcolici e caffè

Bevande acide e gassate

Salse e spezie (pepe, paprica, curry ecc.)

Latte e latticini (in quanto contengono lattosio)

Legumi CON BUCCIA

Frutta secca

Frutta contenente piccoli semi o acheni

Prodotti industriali contenenti dolcificanti (sorbitolo, aspartame, saccarina ecc.)

Cioccolata

Grassi saturi, grassi idrogenati, oli ottenuti con trattamenti termici o chimici (di semi)

Al contrario, si consigliano:

Ortaggi crudi e cotti ma meglio se senza semi

Frutta cruda e cotta ma meglio se senza semi

Legumi PASSATI ma in dosi moderate

Carne magra

Pesce magro

Olio extravergine di oliva

Con moderazione: uova alla coque e formaggio grana padano o parmigiano reggiano

In base ad alcuni naturisti, nella dieta per la colite potrebbe essere utile il consumo di:

Decotto di foglie di mirtillo

Frutti del mirtillo

Decotto di malva o di altea

Acqua di argilla – argilla a uso erboristico disciolta nell’acqua

Tisane al finocchio

La dieta per la colite DEVE garantire un apporto di fibra alimentare di circa 30g al giorno, tuttavia, sarebbe anche opportuno stilare una terapia alimentare personalizzata, tenendo in considerazione la suscettibilità del malato affetto da colite. In caso di diagnosi incerta si consiglia di iniziare la terapia con una dieta “elementare”, ovvero con pochi alimenti e possibilmente anallergici (mela, vitello, pesce bianco ecc.) ed integrarne altri in maniera progressiva valutando la risposta dell’intestino crasso.

Avvertenze

Tutte le raccomandazioni e i consigli presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo educativo ed informativo e si riferiscono al tema trattato in generale, pertanto non possono essere considerati come consigli o prescrizioni adatte al singolo individuo il cui quadro clinico e condizioni di salute possono richiedere un differente regime alimentare. Le informazioni, raccomandazioni e i consigli sopracitati non vogliono essere una prescrizione medica o dietetica, pertanto il lettore non deve, in alcun modo, considerarli come sostitutivi delle prescrizioni o dei consigli forniti dal proprio medico curante.