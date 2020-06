Dieta veloce del pane, ecco come perdere peso mangiando carboidrati

La dieta veloce del pane, permette di perdere peso mangiando ricette semplici e sfiziose: come ad esempio un piatto di pasta ai frutti di mare. Sono 5 i pasti previsti da questo regime alimentare. Si inizia con la colazione che resta sempre la stessa ed è composta da caffè o tè senza zucchero e senza latte, 4 biscotti secchi oppure uno yogurt magro con cornflakes. Anche gli spuntini di metà mattina e pomeriggio non variano. Per la mattina una bicchiere di spremuta d’arancia, al pomeriggio un frutto o uno yogurt alla frutta.

Menù settimanale

Primo giorno

Pranzo: 70 gr di spaghetti con vongole, cozze e gamberetti; 200 gr di spinaci

Cena: torta salata composta da 100gr di pasta di pane, 100 gr di zucchine, cipolla e aglio; insalata mista e una mela.

Secondo giorno

Pranzo: 70 gr di bruschetta al pomodoro con insalata verde e mozzarella

Cena: 100 gr di involtini di alici, 1 fetta di pane raffermo bagnata in acqua con prezzemolo, aglio e capperi; insalata mista e una pera.

Terzo giorno

Pranzo: bresaola con rucola, 100 gr di patate bollite e insalata mista

Cena: 150 gr di salmone alla piastra, con insalata di finocchi e un panino integrale

Quarto giorno

Pranzo: 150 gr di fesa di tacchino ai ferri, insalata verde con mais e una mela

Cena: panzanella con cipolla pomodori sedano finocchio condita con olio e aceto e costine lessate

Quinto giorno

Pranzo: 60 gr di spaghetti al pomodoro, insalata e 300 gr di radicchio alla piastra.

Cena: passato di verdure, involtini peperoni e ricotta con 20 grammi di mollica di pane e insalata tipo valeriana.