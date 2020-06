Diete, effetto yo-yo: cos’è e perché ne siamo vittime

Per “ effetto yo-yo ” si intende la ciclica perdita e successiva ripresa di peso corporeo che si manifesta in seguito a diete eccessivamente ipocaloriche . I regimi alimentari che prevedono una riduzione troppo rapida della quota calorica giornaliera fanno perdere pochi o molti chili ma, dopo il periodo di dieta ferrea, si torna a mangiare normalmente cercando di evitare di ingrassare di nuovo. Le diete fortemente ipocaloriche modificano il metabolismo che, a sua volta, tende a ridurre il consumo di grasso di deposito perché “crede” che ci si trovi in una situazione di scarsa disponibilità di cibo, pertanto è maggiormente incline a rallentare la sua attività e a non consumare i depositi di grasso, la nostra principale riserva energetica. Con questo meccanismo non è la massa grassa a diminuire (quella che bisognerebbe perdere quando si vuole dimagrire), ma quella magra , cioè i muscoli .

La riduzione della massa magra produce un rallentamento del metabolismo e così, quando si interrompe l’alimentazione eccessivamente ipocalorica, esso “brucia” di meno di quanto non facesse prima della dieta, aumentando la possibilità di riprendere il peso perso con tanto di interessi. Inoltre, queste diete sono pericolose per la salute perché non garantiscono i nutrienti di cui l’organismo necessita per funzionare bene (o comunque non ne apportano le giuste quantità, specie in caso di monotonia alimentare). Diversi studi scientifici hanno messo in evidenza la correlazione tra effetto yo-yo e una maggior predisposizione a sviluppare malattie come ipertensione arteriosa , diabete mellito , dislipidemie (e conseguenti problematiche cardiovascolari), oltre a disturbi alimentari diffusi soprattutto tra le donne, come anoressia e bulimia . Come mai tendiamo a cadere nel “tunnel” dell’effetto yo-yo? Due le possibili spiegazioni:

perché tale effetto collaterale si verifica soprattutto in una fascia d’età in cui il metabolismo inevitabilmente tende a diminuire, come accade in menopausa a causa della riduzione degli estrogeni. Questo fattore potrebbe rendere più difficoltose le perdite di peso successive e determinerebbe un accumulo di grasso sempre maggiore; perché l’effetto yo-yo è spesso associato a stati di depressione e di minor autostima che possono togliere o ridurre la motivazione a una dieta corretta ed equilibrata.

Evitare l’effetto yo-yo: linee guida generali

Per dimagrire in modo corretto, evitando l’effetto yo-yo, occorre:

Valutare, con l’ aiuto di un medico dietologo , la restrizione calorica giornaliera in base al proprio dispendio energetico;

Non saltare i pasti;

Variare il più possibile la dieta per evitare monotonia alimentare e carenze nutrizionali;

Privilegiare alimenti ad elevato contenuto di fibre e basso tenore in zuccheri semplici ;

Evitare l’effetto yo-yo: quali cibi devo ridurre?

Alcolici e superalcolici (vino e birra inclusi). L’alcol fornisce quelle che vengono definite “calorie vuote”, cioè energia di pronta disponibilità che non apporta nutrimento all’organismo e non ha potere saziante ;

perché contengono naturalmente zuccheri semplici (fruttosio) anche se sulla confezione riportano la dicitura “senza zuccheri aggiunti”. Oltre all’apporto calorico aggiuntivo, queste bevande zuccherine influenzano negativamente la sazietà, sia quella immediata che a distanza (tra un pasto e l’altro); Dolci e dolciumi come torte, pasticcini, biscotti, merendine, gelatine, gelati, budini, caramelle, cioccolatini, etc., perché sono ricchi di zuccheri e grassi;

Prodotti da forno (es: biscotti, merendine, barrette, snack salati, etc.) che tra gli ingredienti riportano la voce “grassi vegetali idrogenati”, perché apportano grassi trans dannosi per la salute;

dannosi per la salute; Cibi da fast food (es: cheeseburger con patatine fritte, crocchette di formaggio filante, bacon croccante, etc.) in quanto il tipo di cottura potrebbe aver trasformato alcuni grassi vegetali (cocco, palma, etc.) Questi ultimi si possono trovare anche nei prodotti preparati industrialmente, artigianalmente e nei piatti già pronti;

Condimenti grassi come burro, lardo, strutto, panna, etc.;

Alimenti in scatola o in salamoia (es: olive, acciughe, etc.), dadi ed estratti di carne (inclusi i prodotti lavorati con tali ingredienti) e salse tipo quella di soia per l’elevato contenuto di sale ;

; Frattaglie animali e carni grasse (es: agnello, costine di maiale, etc.);

Insaccati ad elevato contenuto in grassi saturi come salame, mortadella, salsiccia, ciccioli, cotechino, zampone, etc.;

Maionese, ketchup, senape, BBQ ed altre salse elaborate;

Snack salati come patatine, pop-corn, salatini, noccioline, pizzette e focacce per l’elevata concentrazione di sale e grassi;

Pietanze molto elaborate come lasagne, cannelloni, fritture, carni cucinate con grassi aggiunti e cotture prolungate, etc.

Zucchero bianco, di canna, di canna integrale e miele per dolcificare le bevande.

Evitare l’effetto yo-yo: quali cibi devo limitare?

Frutta: è consigliabile mangiare due o tre frutti al giorno (per un totale di max. 400 grammi) preferibilmente con la buccia , se commestibile e ben lavata, perché è la parte che apporta più fibre e vitamine . Limitare i frutti più zuccherini come banane, fichi, uva, cachi, etc.;

, nocciole, mandorle, pistacchi, etc.; Oli vegetali polinsaturi e monoinsaturi come l’ olio extravergine di oliva l’olio di riso o gli oli monoseme quali l’olio di soia, di girasole, di mais, di arachidi, etc., a causa del loro potere calorico. Per questo motivo è consigliabile dosarli con il cucchiaino per meglio controllarne le quantità;

Caffè , massimo due tazzine al giorno;

Evitare l’effetto yo-yo: quali cibi posso mangiare?