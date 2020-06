Mangiare l’anguria in spiaggia? Attenzione potrebbe causare questi fastidi

L’anguria simbolo dell’estate, è anche ricca di vitamine, potassio, fosforo, magnesio e tante altre proprietà nutritive benefiche per la salute. Se vi sentite stanchi e spossati, una possibile soluzione è proprio l’anguria. Mangiandola infatti, possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con la sudorazione. Ma fate attenzione agli spuntini sotto l’ombrellone: ci sono cibi insospettabili, come l’anguria, che anche consumati in spiaggia potrebbero causare gonfiore.

La notizia potrebbe lasciare stupiti visto che questo frutto estivo per eccellenza è composto essenzialmente d’acqua, motivo per cui ci regalare una piacevole sensazione di freschezza. L’anguria però contiene anche molto fruttosio, che dona a ogni fetta quel delicato sapore zuccherino.

Il problema è che molte persone hanno difficoltà a digerire questo tipo di zucchero, che finisce nell’intestino crasso. Qui, a seguito dell’azione di alcuni batteri, subisce un processo di fermentazione che provoca il rilascio di gas, causando gonfiore.

L’anguria non è l’unico alimento poco indicato in spiaggia per chi ha problemi nell’assimilazione di determinati alimenti. Secondo quanto ci ricorda “Insider”, esiste una vera e propria lista di cibi denominati Fodmap, acronimo che sta per oligo-mono-disaccaridi (zuccheri) fermentabili e polioli.

Parliamo dunque di alimenti che contengono zuccheri a catena corta che possono causare irritazioni all’intestino, facendoci sentire gonfi. Nell’elenco, sono presenti anche i derivati del grano, i legumi, i broccoli e alcuni tipi di frutta.

Insomma, se volete smorzare la fame sotto l’ombrellone, attenzione a quello che mangiate in riva al mare. Rinunciare a qualche fetta di anguria in più in spiaggia sarà un sacrificio, ma il vostro corpo certamente vi ringrazierà.