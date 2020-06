Ragazza stuprata si vendica accoltellando autore della violenza

Una minorenne, vittima di violenza sessuale di gruppo, ha pianificato insieme al fidanzato e a un amico un agguato per vendicarsi, accoltellando uno dei responsabili a Novate Milanese. I tre ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo d’armi e sono stati messi ai domiciliari. Lo stupro invece, dopo una serata in discoteca, risale al gennaio 2019: i responsabili, tre pachistani maggiorenni, sono stati a loro volta arrestati dai carabinieri di Rho e messi ai domiciliari per violenza sessuale di gruppo.

Il fatto è avvenuto il 12 novembre scorso, alla stazione ferroviaria della cittadina in provincia di Milano. Vittima dell’agguato un pachistano di 19 anni: il ragazzo, trovato seduto su una panchina della stazione con una profonda coltellata al fianco, era stato soccorso dal 118 intorno alle 20. Durante le indagini è emerso che il 19enne era stato aggredito da due ragazzi mentre si trovava in compagnia di una minorenne.

Quest’ultima, ascoltata come testimone, ha spiegato di aver incontrato il pachistano per comprare un iPhone da regalare al fidanzato, rivelando anche che il venditore aveva abusato di lei alcuni mesi prima. Secondo il suo racconto, il fidanzato e un amico l’avrebbero sorvegliata durante quell’incontro, sapendo della violenza. Quando il pachistano ha tentato di molestarla di nuovo, ha raccontato la giovane, i due sono intervenuti dando il via a una colluttazione. A quel punto il pachistano avrebbe estratto un coltello e nella concitazione si sarebbe ferito accidentalmente da solo. I ragazzi hanno confermato questa versione, smentita però dagli accertamenti, che hanno avvalorato invece quella di un piano architettato per vendicarsi. I tre pensavano di provocare soltanto una ferita al 19enne che invece, se non fosse stato operato d’urgenza all’ospedale Niguarda, sarebbe morto.