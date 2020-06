Se non hai il condizionatore queste piante ti aiuteranno a combattere il caldo

Combattere il caldo diventa un’esigenza prioritaria in questo periodo in cui le temperature iniziano a salire: se ci sentiamo troppo accaldati diventiamo anche meno efficienti nello svolgere le varie attività quotidiana. Quando siamo fuori, cerchiamo di non esporci troppo al sole, riparandoci nelle zone d’ombra, e indossando indumenti leggeri e traspiranti. Poi i classici consigli: non uscire nelle ore maggiormente calde e bere tanta acqua, possibilmente non troppo fredda. Una volta a casa, ci si gode il fresco dell’aria condizionata o si accende subito il ventilatore.

Ma non tutti sanno che per rinfrescare gli ambienti al chiuso, come quelli domestici dove spesso il condizionatore non è presente in tutte le stanze, è la natura che ci viene incontro. Esistono infatti della piante capaci di combattere il caldo, di assorbire il calore nell’ambiente circostanze e ripulire l’aria.

Una di queste è l’aloe vera, di cui sono già ampiamente note le proprietà medicinali e per la cura e il benessere del corpo. Questa pianta, funge da vero e proprio regolatore di temperatura, agendo anche come depuratore.

Un’altra pianta da interni utile allo scopo è la dracena, meglio conosciuta come tronchetto della felicità: non solo rinfresca gli spazi chiusi ma è anche capace di assorbire le sostanze inquinanti presenti nell’aria e che potrebbero trovarsi anche a casa.

Altri rimedi vegetali contro l’afa in casa? La culla di Mosè e la sansevieria, nota anche come lingua della suocera: entrambe riducono l’umidità, depurano e rilasciano molto ossigeno.

Infine, una pianta preziosa per combattere il caldo, ideale però per gli spazi esterni è l’edera: collocata davanti a porte, balconi e finestre è portentosa nel filtrare i raggi del sole, impedendo che surriscaldino casa.

C’è da dire che la lista di arbusti e alberelli che possono aiutarci a rinfrescarci nel periodo estivo è davvero lunga: perché non farvi consigliare anche dal vostro vivaista di fiducia?