Spremere un limone senza sprecarne una goccia? ecco il metodo

I benefici del limone sono moltissimi. Il limone è ricco di vitamina C e flavonoidi che potenziano il sistema immunitario. Questo frutto ha ottime proprietà e benefici, sia come succo di limone che nella altre forme di utilizzo. Le sue doti, positive per il nostro corpo, derivano anche dalla presenza di acido citrico, calcio e magnesio, pectina e limonene.

Avrete certamente notato che quando andiamo a tagliare il limone in due per spremerne il succo, non riusciamo mai strizzarlo senza perderne più di qualche goccia.Esiste un modo davvero semplice per ottenere il massimo con il minimo sforzo e uno spreco pari a zero: il trucchetto con il limone è stato mostrato su Tik Tok e ha riscosso un successo inaudito sul social del momento tanto da sfiorare le 5mila condivisioni e rimbalzare poi anche su Instagram.

Sembrerà strano, ma tutto quello di cui avete bisogno è uno spiedino – in legno o acciaio – e il gioco è fatto. Basta infilare il lungo bastoncino in una delle due estremità dell’agrume, formare una cavità e poi spremere. Il succo scenderà direttamente dal foro in basso invece di schizzare via ovunque!.

Ma le scorciatoie tra i fornelli svelate su Tik Tok da ingegnosi utenti non finiscono qua: sapete, per esempio, come sbucciare un uovo sodo bollente? Basta praticare un foro in basso togliendo parte del guscio, poi praticarne un altro leggermente più grande all’altra estremità e infine soffiare con decisione. L’uovo sodo verrà espulso intero dal suo guscio che rimarrà intatto!