Su Tv8 arriva ‘Ogni Mattina’ con Adriana Volpe e Alessio Viola

Da Lunedì 29 giugno Tv8 regala ai suoi telespettatori una inattesa novità: dal lunedì al venerdì – dalle ore 10 alle 14 – andrà infatti in onda Ogni Mattina, il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento rigorosamente in diretta. Alla conduzione della produzione originale nella fascia mattutina troviamo una coppia inedita: Adriana Volpe, già volto di numerosi programmi mattutini della tv generalista, e Alessio Viola, voce storica dell’informazione Sky.

Quattro ore di news e factual che, andando in onda in diretta, rappresentano non solo una grande sfida per i due conduttori al comando, ma anche un importante salto di qualità nella narrazione e nella dinamica effettiva del format, che vanta uno studio completamente nuovo e un team solidissimo di inviati e collaboratori.

“Adoro le dirette. Ho iniziato nel 1994 e da allora ho fatto sempre e solo dirette. – ci racconta Adriana Volpe – Non posso immaginare un programma senza quella adrenalina prima di iniziare. La diretta ha un valore aggiunto, si è messi completamente a nudo perché esce uno spaccato di verità senza tagli. La registrata ha sicuramente una conduzione più pulita, ma la nostra diretta sarà mixata da momenti di improvvisazione ed è un percorso che faremo tutti insieme”.

Oltre all’improvvisazione, come accennavamo, alcune parentesi saranno rappresentate dagli inviati: dal giornalismo d’inchiesta di Daniele Piervincenzi all’attualità raccontata da Luca Calvani e alla cronaca rosa raccontata da Flora Canto, arrivando ai servizi di costume di Aurora Ramazzotti. La squadra si arricchisce anche dei contribuiti di Selvaggia Lucarelli, che nella sua rubrica Stanza Selvaggia commenta il fatto del giorno, di Edoardo Stoppa, che cura lo spazio di servizio dedicato all’ambiente, e di Giovanni Ciacci, che quotidianamente redige le sue famigerate pagelle.

Di fatto, Tv8 ha basato negli anni i propri palinsesti su tre elementi: l’intrattenimento, lo sport e il cinema. Mancava una finestra sull’informazione, ma su una rete – celebre anche per la messa in onda di grandi show – le news non possono prescindere dalla leggerezza dell’entertainment.

“Ogni mattina rappresenta per me un impegno fisicamente più importante, anche se sono abituato a dirette più lunghe – scherza Alessio Viola – però andare in onda tutti i giorni per quattro ore un po’ mi preoccupa”.

“Per me è una grandissima opportunità. – aggiunge Adriana – Ho accettato questa sfida perché credo tantissimo nel progetto e credo nella libertà. Nelle reti Rai c’è una linea editoriale ben precisa che è quella governativa. In Mediaset è lo stesso, mentre Tv8 è una rete senza condizionamenti. Abbiamo la libertà di poter fare informazione nella maniera più autentica. È una sfida che accolgo con entusiasmo perché sono libera di essere me stessa e di poter affrontare la cronaca e le interviste cercando di tirare fuori l’anima delle persone”.

“Un po’ cambierà il pubblico ma spero tanto anche di portare qua quel pubblico che mi ha seguito molto al Grande Fratello – conclude la Volpe – sono uscita e ho sentito un calore immenso della gente e ora sento il dovere di ricambiare questo affetto mettendomi al loro servizio. Noi entriamo nelle vostre case e voi nel nostro studio”.