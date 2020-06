Sudorazione eccessiva? Ecco cosa non devi mangiare

Esistono diversi modi per controllare la sudorazione e uno di questi passa anche attraverso l’alimentazione. Ciò che mangiamo, infatti, influisce sulla secrezione di questo liquido incolore che il nostro corpo secerne quando fa particolarmente caldo.

Secondo Tara L. Kaufmann, dermatologa presso lo Stony Brook University Hospital, alcuni alimenti contribuiscono ad aumentare la quantità di sudore. A “Insider” , l’esperta ha spiegato quali sono questi cibi di cui sarebbe meglio ridurre il consumo per risolvere il problema della sudorazione eccessiva.

Alimenti molto salati, come le patatine fritte, ad esempio, sono tra i primi a dover essere banditi dalla nostra tavola. La spiegazione è molto semplice: l’assunzione di tali cibi indurrebbe l’organismo a produrre sudore per metabolizzare il sale in eccesso. Almeno durante il periodo estivo, dunque, sarebbe opportuno limitare il consumo di patatine fritte e altri alimenti che contengono molto sale, così da ridurre il processo di sudorazione.

Lo stesso avviene per tutti quei prodotti alimentari particolarmente grassi e trasformati, come le salsicce e alcuni insaccati. Questi, infatti, richiedono uno sforzo maggiore per essere assimilati dall’organismo, aumentando la temperatura corporea.

Se avete problemi di sudorazione eccessiva, stop anche ai cibi piccanti. Il peperoncino contenuto in questi alimenti, infatti, potrebbe provocare un aumento della frequenza cardiaca, la quale a sua volta fa innalzare la temperatura del corpo. Largo, invece, a frutta e verdura: contengono molta acqua e aiutano a rinfrescarci.