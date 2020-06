Tè Sencha, dall’alito cattivo alla perdita di peso, ecco i benefici del tè verde giapponese

Il Sencha è il tè verde giapponese più popolare in assoluto.Secondo il Centro Medico dell’Università del Maryland, questo tè verde ha catechine che appartengono al gruppo dei composti chiamati polifenoli. Le catechine agiscono come potenti antiossidanti. L’elevata quantità di antiossidanti presenti in esso rende il tè verde una scelta ineguagliabile. Le catechine ci proteggono dai danni cellulari e genetici neutralizzando i radicali liberi presenti nel nostro corpo. L’inquinamento atmosferico porta alla formazione di radicali liberi nel nostro corpo.

Non possiamo evitare completamente questi radicali in quanto possono verificarsi naturalmente nel nostro corpo. Bere Sencha fornisce antiossidanti che riducono l’effetto di queste molecole non sicure e, quindi, prevenire molte malattie.

Benefici del tè Sencha