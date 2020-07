Aifa segnala medicinali a base di montelukast: Effetti indesiderati di tipo neuropsichiatrico

Montelukast è un principio attivo contenuto nei medicinali indicati per il trattamento dell’asma. L’uso è previsto sia negli adulti che nei bambini. In questo ultimo caso, i prodotti a base di montelukast possono essere utilizzati anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui montelukast è indicato per l’asma.

Proprio in merito a questo principio attivo, le aziende titolari dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) dei medicinali a base di montelukast, in accordo con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), hanno diramato una nota con l’intenzione di richiamare l’attenzione di pazienti e operatori sanitari sugli effetti indesiderati di tipo neuropsichiatrico che possono manifestarsi a seguito dell’assunzione di montelukast. Più nel dettaglio. Nello specifico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’Aifa sottolinea che «gli effetti indesiderati neuropsichiatrici sono noti e menzionati nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) delle specialità a base di montelukast.

Questi effetti indesiderati scompaiono generalmente dopo la sospensione del trattamento. Ciò nonostante sono stati riportati dei casi nei quali gli effetti neuropsichiatrici osservati non sono stati prontamente collegati all’uso di montelukast, con conseguente ritardo nella rivalutazione della prosecuzione o meno del trattamento con montelukast». Per questo motivo «la possibilità che durante il trattamento con montelukast possano verificarsi eventi neuropsichiatrici, anche se rara, deve essere chiaramente comunicata ai pazienti e/o ai genitori/caregiver».