Anticiclone Africano alla massima Potenza

CALDO AFRICANO direttamente dal deserto del SAHARA sull’Italia, con picchi di 37-40°C (come ad esempio a Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Mantova, Foggia), ma fino a 43°C sulle zone interne della Sardegna. WEEKEND con canicola, ma il tempo è destinato a peggiorare a partire da domenica.

Arriverà la famosa miccia ad innescare i temporali e porre fine all’ondata di caldo?

Dando uno sguardo alle ultime proiezioni disponibili, è confermato che, dalla serata di domenica 2 e poi soprattutto nel corso di lunedì 3, un vortice ciclonico sospinto da correnti atlantiche riuscirà a far breccia nell’anticiclone, dando il via ad una breve, ma incisiva, fase di maltempo sull’Italia. Attenzione perché l’aria fresca ed instabile in quota andrà ad accendere la polveriera presente in Val Padana. Per questo motivo non escludiamo la possibilità di fenomeni violenti, accompagnati da intense raffiche di vento, grandinate e nubifragi in particolare subasso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.