Attenzione! Creme solari invendute richiamate dalle farmacie, negozi body care e shop online come Amazon dalla Società Giuliani SpA: ecco il numero dei lotti

La Società Giuliani SpA ha comunicato che sta procedendo al ritiro volontario dal commercio di alcuni lotti i lotti dei prodotti invenduti. Nello specifico si tratta dei lotti

LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod.973354119 – lotti nn. 0509 – 0799 – 0799A – 0869 e 0869A

LICHTENA DERMOSOL SPR NEBULIZZ – cod. 975454240 – lotto n. 10509

LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod. 973354145 – lotti nn. 0519 e 0809

LICHTENA DERMOSOL BB50++DOPOSO – cod. 975495235 – lotti nn. PH19060 – PH19065 – PH19036 – PH19050

LICHTENA DERMOSOL SPR50++DOPOS – cod. 975495211 – lotti nn. PH19033 – PH19053 – PH20032 – PH19062.

Ad oggi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è dato sapere le motivazione che hanno spinto la Società Giuliani a chiedere addirittura alle farmacie, ai negozi body care e shop online come Amazon a cessarne la vendita, isolando e dando comunicazione della quantità in giacenza eventualmente invenduta.