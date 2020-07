Bonus 600 euro anche per lavoratori turismo

“La Corte dei Conti ha dato il via libera al decreto che estende la possibilità di accedere al bonus da 600 euro anche ai lavoratori del turismo che erano rimasti esclusi dal beneficio perché assunti a tempo determinato nonostante lavorassero a tutti gli effetti come stagionali”. L’annuncio arriva via Facebook da ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“Il vostro settore è uno dei più colpiti dalla pandemia e per questo mi sono impegnata a mettere insieme le risorse necessarie a vostro sostegno in questa fase delicata. Ora il decreto è stato pubblicato perciò ho chiesto all’Inps di agire nel modo più rapido possibile affinché vengano avviate le procedure per la richiesta del bonus e la sua erogazione”, conclude