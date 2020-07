Colluttorio fatto in casa? ecco gli ingredienti naturali

Una delle tante ricette per ottenere un collutorio fatto in casa utilizzando ingredienti naturali, semplici e di facile reperibilità. “Live Simply”, ad esempio, suggerisce di miscelare bicarbonato di sodio, succo di aloe vera (dalle note proprietà antisettiche) e gli oli essenziali di menta piperita e tea tree, che non solo donano freschezza ma hanno anche potere detergente.

Un’altra ricetta semplice per preparare il collutorio in casa richiede solo due ingredienti: acqua e menta. In questo caso, basta semplicemente preparare una tisana o un infuso, e poi procedere agli sciacqui dopo aver fatto raffreddare la soluzione.

Particolarmente indicato per proteggere le gengive è invece il collutorio a base di salvia e malva. Per realizzarlo bisogna utilizzare un cucchiaino di salvia, un cucchiaino di malva, il succo di un limone, mezzo cucchiaino di sciroppo di agave e un bicchiere d’acqua. Si procede a far bollire l’acqua con le spezie sminuzzate (vanno bene sia quelle fresche che quelle essiccate) per qualche minuto, poi una volta raffreddata si filtra e vi si aggiunge il succo di limone e lo sciroppo d’agave.

Ottimo per contrastare l’alito cattivo, infine, il collutorio fatto in casa al prezzemolo e chiodi di garofano: per prepararlo basta seguire lo stesso procedimento del precedente, utilizzando due tazze d’acqua, alcuni rametti di prezzemolo e qualche chiodo di garofano.