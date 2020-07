Ecco come eliminare gli zuccheri in eccesso dalla propria dieta

Eliminare gli zuccheri dalla propria dieta quotidiana o almeno ridurli, è la scelta migliore che si possa fare per la propria salute. Farlo però è molto difficile perchè spesso si è assuefatti da questa sostanza e soprattutto lo zucchero si trova in tutti i cibi raffinati ed industrializzati. Ci sono però dei metodi per eliminarlo, vediamo dunque quali sono. La prima cosa da fare è ridurre le porzioni di frutta ad una o al massimo a due nell’arco dell’intera giornata.

Vi starete chiedendo perché la frutta viene reputata come uno degli alimenti più sani, be’ anche la frutta presenta degli zuccheri (il fruttosio) che se consumato in eccesso crea molti problemi tra cui un picco dell’indice glicemico e l’aumento della pressione arteriosa. Inoltre è bene mangiare la frutta fresca e non frullati o succhi di frutta soprattutto se industriali, poiché oltre agli zuccheri naturali della frutta, presentano altri zuccheri di tipo chimico.

La seconda cosa da fare per eliminare gli zuccheri, è ridurre il consumo di carboidrati, dunque cercare di mangiare minori quantità di cibi amidacei come pane, pasta, riso e patate. Ad esempio a colazione sarebbe meglio sostituire il toast, il cornetto o la classica tazza di latte con cereali con una frittata di funghi e formaggio. Inoltre è preferibile scegliere cereali integrali e pane ai semi anzichè il pane bianco, in quanto questi tipi di cereali si digeriscono più lentamente e dunque abbassano il livello glicemico.

É molto importante ridurre anche il consumo di latte, in quanto anche in questo alimento sono presenti degli zuccheri naturali (lattosio e galattosio). Per eliminare gli zuccheri è bene anche ridurre il più possibile il consumo di bevande alcoliche come birra e vino. Queste bevande infatti presentano zuccheri dovuti alla fermentazione in alcol. Inoltre è bene cercare di eliminare o ridurre il consumo di dolci, in particolar modo le merendine preconfezionate che sono piene anche di conservanti chimici.

Per eliminare gli zuccheri in eccesso nella nostra dieta dunque, possiamo sostituire il classico zucchero bianco, con zucchero di canna, miele o dolcificanti naturali come il conosciutissimo stevia. Ancora possiamo utilizzare lo sciroppo di agave o lo zucchero di cocco. Questo per quanto riguarda lo zucchero vero e proprio, la cosa migliore da fare però resta quella di seguire una dieta quotidiana sana ed equilibrata. Ciò ci permette di essere in salute e di mantenere sotto controllo il nostro peso.